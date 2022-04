Mysteriöse Hepatitis bei Kindern: Ein Fall in Italien gemeldet

Rom – In Italien ist ein Fall akuter Hepatitis unklarer Herkunft bei einem vierjährigen Kind festgestellt worden. Der Bub aus der toskanischen Stadt Prato wurde in das Kinderkrankenhaus „Bambino Gesu" in Rom eingeliefert, bestätigten die Gesundheitsbehörden der Toskana am Freitag. Der Zustand des Kindes sei ernst, eine Lebertransplantation wird nicht ausgeschlossen.