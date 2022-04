Auch nach zweijähriger Pause: Und ewig lockt in St. Anton der „Weiße Rausch“

St. Anton a. A. – 23. April, 23. Weißer Rausch. Die aktuellen Daten: Schneehöhe 2,30 Meter am Berg, 0,30 Meter in St. Anton/Talstation Galzigbahn. Lawinengefahr gering, Schneezustand: Sulz. Es ist angerichtet. Für 555 sportlich positiv „Verrückte“. Freaks auf Ski, Kurzski, Monoski, Snowboard oder Telemark. Ihr kollektives Ziel nach zweijähriger coronabedingter Pause? Der legendäre Vallugagrat, wo am Samstag Punkt 17 Uhr mit Böllerschuss der ultimative Start zum Saisonfinale im WM-Ort von 2001 fällt. Auf mehrere Startblöcke aufgeteilt warten die 555 Teilnehmer, die sich bereits im Vorjahr einen heiß begehrten Startplatz gesichert hatten, auf den Startschuss.