Das Kult-Rennen ist zurück: Der „Weiße Rausch“ in St. Anton im Livestream

23. April, 23. Weißer Rausch. Die aktuellen Daten: Schneehöhe 2,30 Meter am Berg, 0,30 Meter in St. Anton/Talstation Galzigbahn. Lawinengefahr gering, Schneezustand: Sulz. Es ist angerichtet. Für 555 sportlich positiv „Verrückte“. Freaks auf Ski, Kurzski, Monoski, Snowboard oder Telemark. Ihr kollektives Ziel nach zweijähriger coronabedingter Pause?

Der legendäre Vallugagrat, wo am Samstag Punkt 17 Uhr mit Böllerschuss der ultimative Start zum Saisonfinale im WM-Ort von 2001 fällt. Auf mehrere Startblöcke aufgeteilt warten die 555 Teilnehmer, die sich bereits im Vorjahr einen heiß begehrten Startplatz gesichert hatten, auf den Startschuss.

Und weil der Kultbewerb keine Gnade kennt, warten vor dem Ziel noch die extremen Hindernisse. Schneehaufen, da heißt es raus aus der Skibindung, Ski unter die Arme, über die Schneeberge ins Ziel. Und da verspielte in den vergangenen Jahren so mancher Favorit noch seine Chance auf den Sieg. Titelverteidiger nach 2019 sind der Tiroler Dominik Schranz (Siegerzeit 9:00,97 Minuten) und Lily Reik (GER) in 12:21,08 Minuten.