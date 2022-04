Nightseeing, weißer Rausch und viele Konzerte: Das ist am Wochenende los in Tirol

Plus

Das Wochenende ist in Reichweite und hat wieder jede Menge Events für jeden Geschmack im Gepäck: In Hall wird die Nacht zum Tag gemacht, in Innsbruck der Vinyl-Liebe gefrönt, in Mils und Kufstein darf gelacht werden und der Alpenzoo lädt zum TT-Familientag. Zudem gibt es in ganz Tirol haufenweise Konzerte – von Reggae und Blasmusik über Pop und Jazz bis Stoner Rock. Actionreich geht es hingegen beim „weißen Rausch“ am Arlberg und bei „Hannibal“ in Sölden zu. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.