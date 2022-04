Verurteilter Mörder von Fritz von Weizsäcker tot aufgefunden

Berlin – Der verurteilte Mörder des Berliner Chefarztes und Bundespräsidentensohns Fritz von Weizsäcker ist tot aufgefunden worden. Er sei am Montag tot in seinem Zimmer im Krankenhaus des Maßregelvollzugs entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Ein Ermittlungsverfahren soll nun klären, woran der Mann starb.