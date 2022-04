Ferrari-Pilot Charles Leclerc mit erster Bestzeit im Regen von Imola

Imola - Favorit Charles Leclerc hat sich mit der Bestzeit im freien Training auf die Formel-1-Qualifikation beim Ferrari-Heimrennen in Imola eingestimmt. Der 24 Jahre alte WM-Führende aus Monaco verwies in der einstündigen Einheit am Freitag auf nasser Strecke seinen spanischen Teamkollegen Carlos Sainz auf den zweiten Platz. Auf Rang drei kam im Regen Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull. Rekordweltmeister Lewis Hamilton fand sich im Mercedes nur auf Position 18 wieder.

Auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari kommt es zum ersten Wochenende in diesem Jahr mit einem Sprintrennen am Samstag. Die Startaufstellung dafür wird in der Qualifikation an diesem Freitag ermittelt. Die Reihenfolge für den Start beim Großen Preis der Emilia Romagna am Sonntag ergibt sich aus den Ergebnissen des Sprintrennens.