Ministerium zu Vorwürfen gegen WKStA: „Bisher keine konkreten Hinweise“

Wien – Was tun bei internen Problemen einer Behörde? Die karenzierte Staatsanwältin Linda Poppenwimmer hatte am Donnerstag im ÖVP-Untersuchungsausschuss von mutmaßlichen Missständen in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) berichtet. Mit dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, hat sie sich darüber auch ausführlich unterhalten, wie sie erzählte – nicht aber mit ihrer unmittelbaren Vorgesetzten WKStA-Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda.