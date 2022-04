Burg Heinfels und Erlebnisgarten Vitalpinum rücken zusammen

Assling, Heinfels – Die Burg Heinfels und der Kräuter-Erlebnisgarten Vitalpinum in Assling machen ab diesem Sommer gemeinsame Sache: Sie wollen Osttirol-Besuchern die Gelegenheit bieten, beide Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen – und das zu einem vergünstigten Preis. Um 13 Euro gibt es ein Kombiticket für beide Ausflugsziele, berichten Vitalpinum-Seniorchef Michael Unterweger und Peter Leiter vom Museumsverein Burg Heinfels. „Wir möchten damit Einheimische, aber vor allem auch Gäste ansprechen, die zu einem Tagesausflug nach Osttirol kommen“, erklärt Michael Unterweger. „Wir hoffen, dass Gäste dadurch animiert sind, beide Orte zu besuchen“, ergänzt Leiter. Vor allem die italienischen Radtouristen, die über den Drauradweg Richtung Lienz fahren, könnten sich davon angesprochen fühlen. Burg und Garten liegen beide an der Radstrecke.

Eine weitere Kooperation gibt es mit der Initiative „Kultur im Pustertal“. Start ist heuer am Wochenende vom 19. und 20. August, da treten Musiker in Heinfels und im Vitalpinum auf. „Der Plan ist, Kultur im Pustertal zu einer fixen Veranstaltungsreihe auszuweiten“, so Unterweger.