Neues Einsatzzentrum: Millionen für die Sicherheit in Tux

Markus Leuthold, Simon Grubauer, Josef Geisler, Lukas Kirchler und Bernhard Kofler (v. l.) gestern beim Spatenstich in Vorderlanersbach.

Tux – 8,5 Millionen Euro. Eine große Summe für eine kleine Gemeinde wie Tux. „Aber sie wird in ein Projekt investiert, von dem mehrere Generationen profitieren werden. Jeder Euro ist gut angelegt“, erklärte der Tuxer Bürgermeister Simon Grubauer gestern Nachmittag der rund 30-köpfigen Personengruppe, die sich zum Spatenstich in Vorderlanersbach eingefunden hatte. Darunter viele Feuerwehrkameraden samt deren Bezirksführung. Die Millionen fließen in den Bau eines neuen Einsatzzentrums für die Ortsstelle des Roten Kreuzes und der Tuxer Feuerwehr, das nach Plänen von Sebastian Neuschmid errichtet wird.