„Jahrbuch für Politik 2021“: Ein wehmütiger Blick zurück auf Kurz

Wien – „Was bleibt von Sebastian Kurz?“ Diese Frage stand gestern am Ende der Präsentation des neuen „Jahrbuchs für Politik“. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) war immer ein Vertrauter von Kurz und steht nach wie vor zu ihm. Er sieht ein nachhaltiges Erbe des Ex-Kanzlers: „Es bleibt seine Haltung. Er ist so, wie er aufgetreten ist. Er ist keine Kunstfigur. In seiner Haltung hat er die Politik verändert.“ Konkret nennt er das Auftreten gegen Antisemitismus. Und er spricht die Zusammenlegung der Sozialversicherungen an: Viele hätten vor einem Milliardengrab gewarnt. Am Ende stehe ein Erfolg.