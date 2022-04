Rebekka Bakken im Treibhaus: Der gute Hausgeist begeistert

Innsbruck – Norbert Pleifer erklärte den Treibhausturm zur Zeitmaschine und den vergangenen Donnerstag zum 12. März 2020. Damals hätte Rebekka Bakken in Innsbruck auftreten sollen: „Das Kitzloch war noch offen, aber wir hatten schon zu.“ Am Donnerstag und Freitag wurden die Auftritte nachgeholt.

Die Norwegerin und einstige Wahlösterreicherin Bakken ist seit gut zwei Jahrzehnten Stammgast im Treibhaus. Bereits Anfang der Nullerjahre sorgte sie mit Wolfgang Muthspiel für stimmgewaltige Sternstunden. Und seither macht sie mit ihrem umfangreichen Repertoire zwischen jazziger Seelenschmeichlerei und räudigem Rock regelmäßig in Innsbruck Station. Das Gerüst ihres aktuellen Programms bildet das 2018er-Album „Things You Leave Behind“. Dass nun also Dinge nachgeholt werden müssen, die das beschwören, was man hinter sich gelassen hat, zählt wohl zu den Seltsamkeiten einer Gegenwart, die hoffentlich bald von einer besseren abgelöst wird.