Neuer Siebener von BMW: Auf Wunsch mit glühendem Grill

Die grundsätzlich gute Nachricht für Petrolheads: Es gibt weiterhin Benziner: einen 3,0-l-Reihen-Sechser mit 286 oder 380 PS und einen 4,4-l-V8 mit 544 PS. Die sind, siehe Strom-Bekenntnis, mild elektrifiziert. Die nicht so gute Nachricht für die Europäer: Auch wenn BMW bei der Premiere in München damit den Mund wässrig gemacht hat – sie sind nicht für die Alte Welt gedacht. Dafür hat man einen Diesel-Trost parat, selbstverständlich mit Elektro-Mitarbeit: einen 3,0-l-Reihensechszylinder mit 300 PS (740d xDrive). Und vom R6-Otto darf man dennoch kosten, als Mitarbeiter in den Plug-In-Hybrid-Antrieben, mit 490 PS (750e xDrive) oder 571 PS (M760e xDrive) Systemleistung und Reichweiten um die 80 Kilometer. All diese Varianten rollen, bauend auf einer Plattform, von einem Band, BMW gibt die Produktion des 7ers nicht aus der Hand, er wird für die ganze Welt in Dingolfing gebaut.