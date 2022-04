23-Jähriger schlug Jugendlichem in Sölden mit der Faust ins Gesicht

Sölden – Samstagfrüh gegen 6.15 Uhr gerieten ein 23-Jähriger und ein 16-Jähriger in einer Unterkunft in Sölden in Streit. Der ältere Österreicher ging laut Polizei in das Zimmer des Jugendlichen. Der 23-Jährige schlug dem jungen US-Amerikaner mehrfach mit der Faust ins Gesicht.