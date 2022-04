Zehn Vermisste nach neuerlichem Grubenunglück in Polen

Warschau – Nach einer Erschütterung in einem südpolnischen Kohlebergwerk hat am Samstag die Suche nach zehn vermissten Bergleuten begonnen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bestätigte in der Früh auf Facebook: "Eine weitere niederschmetternde Nachricht aus Schlesien – um 3.40 Uhr gab es im Kohlebergwerk Zofiowka in Jastrzebie-Zdroj eine mächtige Erschütterung. Eine Rettungsaktion ist im Gang, leider gibt es zu zehn Bergleuten noch keinen Kontakt."