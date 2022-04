Entenfamilie löste Auffahrunfall mit Schwerverletztem in Oberösterreich aus

St. Marienkirchen an der Polsenz – Eine Entenfamilie, die über die Straße wanderte, hat Freitagmittag in St. Marienkirchen an der Polsenz (Bezirk Eferding) einen folgenschweren Auffahrunfall ausgelöst. Ein 24-Jähriger versuchte noch sein Auto anzuhalten, überfuhr dabei aber zwei Küken. Ein nachkommender 70-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in den stehenden Wagen. Der ältere Lenker verletzte sich schwer und kam in das Klinikum Wels, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. (APA)