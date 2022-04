Verkehr auf Flughafen Schiphol durch Streik massiv behindert

Amsterdam – Am Amsterdamer Flughafen Schiphol haben spontane Streiks von Bodenpersonal der Fluggesellschaft KLM am Samstag zu Flugausfällen und Verzögerungen geführt. Der Airport rief Reisende am Vormittag aus Sicherheitsgründen auf, nicht mehr zum Flughafen zu kommen, der Terminal sei zu voll. Die Maßnahme ausgerechnet zum Ferienstart in den Niederlanden gelte zunächst bis 15.00 Uhr. Zuvor hatten sich sehr lange Schlangen vor Check-in-Schaltern und den Sicherheitskontrollen gebildet. (APA/dpa)