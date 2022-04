Fury will gegen Whyte WM-Titel verteidigen und kündigte Rücktritt an

London - Boxer Tyson Fury steigt am Samstagabend in den Ring und will seinen Gürtel als WBC-Weltmeister im Schwergewicht zum zweiten Mal erfolgreich verteidigen. Gegner des 2,06 Meter großen Briten ist sein Landsmann Dillian Whyte. Das Duell soll für einen britischen Rekord sorgen. 96.000 Zuschauer werden im Londoner Wembley-Stadion erwartet, so viele wie noch nie beim Boxen auf der Insel.