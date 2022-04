Van Gogh-Werk in Neapel für 250.000 Euro verkauft

Neapel – Ein Kunstwerk des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh (1853-1890) ist in Neapel anlässlich der Ausstellung "Van Gogh Multimedia und das geheime Zimmer" verkauft worden: Ein deutscher Tourist erwarb das Werk für 250.000 Euro, wie lokale Medien am Samstag berichteten. Das Werk "Homme à la Pipe: Portrait du docteur Gachet" (1890) wird noch bis zum 26. Juni in Neapel ausgestellt bleiben.