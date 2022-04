Wichtiger Sieg im Abstiegskampf! WSG Tirol bezwingt Ried mit 2:0

Innsbruck - Die WSG Tirol fuhr am Samstag in der 28. Runde der Fußball-Bundesliga gegen die SV Ried "Big Boints" im Abstiegskampf ein. Die Wattener bezwangen im Innsbrucker Tivoli in der Qualifikationsgruppe die Oberösterreicher, bei denen Trainer Christian Heinle sein Debüt feierte, mit 2:0 (0:0). Während die Tiroler damit einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machten und nun sechs Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Altach haben, steckt die SV Ried mitten im Abstiegskampf.