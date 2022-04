Schwazer Handballer vergaben Chance auf Traumauftakt

Hard – Der Sieg lag förmlich in der Luft – und hätte das Spiel nur 55 Minuten gedauert, dann wären die Spieler von Sparkasse Schwaz Handball Tirol jubelnd vom Parkett in der Sporthalle am See in die Kabine spaziert. Doch zum Auftakt des Viertelfinal-Play-offs gegen den HC Hard kassierten die Adler am Samstag eine bittere 25:26-(13:10)-Auswärtsniederlage. Wieder ärgerte man die „Roten Teufel“, doch wieder stand man nach 60 Minuten mit leeren Händen da.