Wandererzählungen eines „Pfadfinders": Auf Ludwig Steub‘s Spuren

Ebbs – Der Name von Ludwig Steub hat in Tirol Spuren hinterlassen. Der Bayer erhielt den Beinamen „Pfadfinder Tirols“ und seine Reiseerzählungen befeuerten bereits im 19. Jahrhundert den Tourismus, die Sommerfrische, wie es einst hieß. Aber er warnte auch vor negativen Auswirkungen des „Fremdenverkehrs“.

Dabei erzählt er über die Sehenswürdigkeiten, Begegnungen mit Menschen, den besonderen Verhältnissen und Konkurrenzkämpfen zwischen den Orten und wirft einen Blick in deren Geschichte. Der rote Faden ist Steub, der in seiner Heimat eher in Vergessenheit geraten ist. In Tirol erinnert nicht so wenig an ihn, wie sich zeigt. Da gib s einen Steub-Klettergarten und ein Denkmal oder einen ihm gewidmeten Marsch.