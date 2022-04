Ladendieb in Innsbruck erwischt und festgenommen

Innsbruck – In einer Parfümerie bediente sich am Samstag ein 43-jähriger Georgier an Ware im Wert von mehreren Hundert Euro. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat und hielt den Mann an. Dieser riss sich jedoch los, versetzte dem Detektiv einen Stoß und flüchtete. Der Georgier kam allerdings nicht weit. Im Erdgeschoss des Einkaufszentrums wurde der Mann von zwei Securitybediensteten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife angehalten.