Mordalarm in Schwendt: 68-Jährige getötet, mutmaßlicher Täter tot

Schwendt – Ein mögliches Gewaltverbrechen war am Sonntagnachmittag der Auslöser für einen umfangreichen Polizeieinsatz in Schwendt. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt. Wie dessen stellvertretender Leiter Gert Hofmann bestätigte, wurden „die Leichen einer Frau und eines Mannes“ entdeckt. Zumindest in einem Fall könnte Fremdverschulden die Todesursache sein.