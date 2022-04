WAC gelang im Kärntner Derby mit einem 3:2 die Revanche

Tim Maiejewski (am Boden/SK Austria Klagenfurt) gegen Nikolas Veratschnig und Amar Dedic (RZ Pellets WAC).

Klagenfurt – Eine Woche nach der 1:2-Heimniederlage im Derby gegen Austria Klagenfurt ist dem WAC im Retourspiel der Fußball-Bundesliga die Revanche gelungen. Die Wolfsberger siegten am Sonntag in Klagenfurt mit 3:2 (1:0), überholten den Lokalrivalen und gehen auf Rang fünf in die letzten vier Runden der Meistergruppe.