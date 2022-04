Twitter verhandelt laut Insidern mit Elon Musk über Verkauf

Elon Musk will Twitter kaufen.

San Francisco/Palo Alto (Kalifornien) – Die Konzernführung von Twitter ist Insidern zufolge auf Druck der Aktionäre in Verhandlungen mit Tesla-Chef Elon Musk über sein Gebot für den Kurznachrichtendienst. Die Entscheidung sei am Sonntag getroffen worden und bedeute nicht, dass Twitter Musks Angebot von 54,20 Dollar (50,11 Euro) pro Aktie annehmen werde, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters.