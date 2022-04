Mordverdacht in Tschechien: Vier Tote nach Wohnhaus-Explosion

Prag – Nach einer schweren Explosion in einem Wohnhaus in Tschechien haben die Rettungskräfte in den Trümmern vier Tote gefunden. Es handle sich um eine Frau und drei Kinder, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Bei der Erschütterung und dem anschließenden Brand am Sonntag war zudem ein 31 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Die Ermittler verdächtigen den Mann, seine Angehörigen umgebracht zu haben.