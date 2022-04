Mehr als 2000 gefährliche Produkte in der EU gemeldet, Autos Spitzenreiter

Brüssel – Giftiges Spielzeug, brennende Elektrogeräte und andere gefährliche Produkte haben im vergangenen Jahr 2142 Meldungen in einem EU-Schnellwarnsystem verursacht. In mehr als einem Viertel der Fälle ging es dabei um Autos und andere motorisierte Fahrzeuge (26 Prozent), die sich damit als Produktkategorie erstmals an die Spitze der Liste setzten. Dabei ging es hauptsächlich um Rückrufe wegen technischer Probleme, wie aus einem am Montag in Brüssel vorgestellten Bericht der EU-Kommission hervorgeht.