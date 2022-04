Online-Anmeldung für vierte Impfung in Tirol ab Mittwoch möglich

Das Impfzentrum in der Innsbrucker Messe (Archivfoto).

Innsbruck – Das Nationale Impfgremium (NIG) hat für Personen ab 80 Jahren sowie immungeschwächte/immunsupprimierte Personen allen Alters eine Empfehlung für eine vierte Impfung gegen das Coronavirus ausgesprochen. Bisher konnten sich Betroffene diese Impfung mit und ohne Termin in den Impfzentren sowie bei niedergelassenen Ärzten holen.

Ab Mittwoch gibt es nun auch im Internet auf www.tirolimpft.at die Möglichkeit, entsprechende Termine zu buchen, berichtet das Land Tirol in einer Aussendung. In Tiroler Altenwohn- und Pflegheimen soll es darüber hinaus eigene Impf-Möglichkeiten für die Bewohnerinnen und Bewohner geben, kündigte das Land an.