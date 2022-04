Diebe stahlen in Ramsau Bohrmaschinen aus Baumarkt

Ramsau i.Z. – Aus einem Bau- und Gartenmarkt in Ramsau im Zillertal wurden am Wochenende mehrere Werkzeuge gestohlen. Zwei Unbekannte hatten sich am Samstag gegen 10.50 Uhr mit einem Akkubohrhammer, einem Akkubohrschrauber und einem Akkuschlagschrauber der Marke Makita davon gemacht.