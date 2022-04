Vier Personen bei Verkehrsunfall in Wörgl verletzt

Wörgl – Montagnachmittags, gegen 16.30 Uhr, wurden beim Zusammenstoß mehrerer Autos in Wörgl vier Personen verletzt. Ein 77-jähriger Autolenker war von einer Gemeindestraße in einen Kreisverkehr eingefahren und dabei mit dem Auto einer 19-Jährigen kollidiert. In weiterer Folge stieß sein Pkw gegen das bereits stehendes Auto eines 24-Jährigen, sowie gegen das Auto einer 87-Jährigen.