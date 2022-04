Frisches Geld für Tiroler Firmen-Partnersucher MADiscover

Innsbruck – Das Innsbrucker Start-up MADiscover will rasch wachsen und hat nun 350.000 Euro in einer Finanzierungsrunde eingesammelt. Das Geld soll in Wachstum investiert werden, kündigte das Unternehmen an. MADiscover sucht mit Hilfe von Big-Data-Analysen und künstlicher Intelligenz weltweit automatisiert passende Partner für Unternehmen, die an Übernahmen oder Fusionen interessiert sind.