Fahrplanänderungen und mehr Bushalte im Stubai und in Mils

Stubai, Mils – Ab 2. Mai tut sich im Zuge des „kleinen Fahrplanwechsels“ beim Verkehrsverbund Tirol (VVT) auch auf der Regiobus-Linie 590 im Stubai etwas: Wochentags verkehrt ein zusätzlicher Frühkurs – mit Start um 6.55 Uhr in Volderau – nach Innsbruck Hauptbahnhof. Dort kommt er um 7.42 Uhr an, richtet sich also auch an Pendler mit Arbeitsbeginn um 8 Uhr. Da dieser Bus aus der Garage in Medraz (Fulpmes) startet, ergibt sich auch eine neue Fahrt um 6.35 Uhr von Medraz-Stille nach Volderau.