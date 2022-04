Aufbruchsstimmung bei den Tiroler Schwimmbädern

Innsbruck – Im Jahr 2020/2021 fiel die Wintersaison der Hallenbad-Betreiber im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Und auch diesen Winter machten Pandemie und Lockdown den Bädern einen Strich durch die Rechnung: Insgesamt zählten sie 2,9 Millionen Besucher – und damit um gut eine Million weniger als im Winter vor Corona, wie Patrick Rauter, Fachgruppengeschäftsführer der Tiroler Bäder in der Wirtschaftskammer, sagt. Sobald das Schwimmen aber wieder möglich war, sorgte die enorme Nachfrage an Schwimm- und Sportkursen dafür, dass die Bäderbetreiber unterm Strich zufrieden bilanzieren können. Immerhin galt es, nicht nur den Rückstau des Herbst-Lockdowns, sondern auch jenen der ausgefallenen Wintersaison des Vorjahres abzuarbeiten.

„Herausfordernd ist weiter die Personalsituation“, sagt Rauter. Es werde immer schwieriger, Angestellte zu finden. Dazu gehe der Trend weg von der Vollzeit- hin zur Teilzeitanstellung. Gleichzeitig müsse dabei die hohe Qualität des Know-hows rund um Sicherheit und Hygiene gewährleistet sein. Trotz oder gerade wegen der schwierigen Situation der vergangenen Winter blicken die Bäderbetreiber jetzt positiv dem Sommer entgegen. „Wir sind in einer Phase der Aufbruchsstimmung“, erklärt Rauter.

Das bestätigt auch Ulrich Mayerhofer, Berufsgruppenobmann der Tiroler Bäder: „Die Vorbereitungen für den Sommer befinden sich vielfach bereits in der Endphase. Manche Bäder sperren bereits am 30. April auf, viele dann am 7. Mai oder je nach Höhenlage etwas später.“ Doch obwohl heuer im Gegensatz zu den vergangenen beiden Sommern keine Corona-Beschränkungen zu erwarten sind, fällt der Ausblick auf die Badesaison nicht völlig ungetrübt aus. Der Grund: die hohen Energiepreise.