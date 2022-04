Gut zu wissen: So erhöht sich die Chance auf bessere Preise beim Online-Shopping

© Fro do ric Cirou via www.imago-images.de

Innsbruck – Die Suche nach günstigen Preisen beim Online-Shoppen oder -Buchen kann ganz schön zeitraubend und frustrierend sein. Häufig kommt es offenbar darauf an, im richtigen Moment zuzuschlagen – denn tags darauf kann es schon wieder teurer werden. Oder nach einem Kauf per Laptop wird plötzlich klar, dass der selbe Artikel via Smartphone günstiger zu haben gewesen wäre.