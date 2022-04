Baum fiel bei Nassereith auf Stromleitung: Arbeiter erlitt Stromschlag

Nassereith – Am Dienstagvormittag arbeitete ein 30-Jähriger in einem unwegsamen Waldstück oberhalb der Fernpassstraße bei Nassereith. Der Mann fällte einen Baum, der nahe einer Stromleitung stand. Anders als geplant stürzte der Stamm aber nicht talwärts um. Der Baum dürfte sich laut Polizei verdreht haben und so auf die Stromleitung gefallen sein.