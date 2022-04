Verkehr an Baustelle in Seefeld geregelt: Frau geriet unter Lkw-Reifen

Seefeld – Bei einem Unfall an einer Baustelle in Seefeld wurde am Dienstag eine Frau verletzt. Ein 22-jähriger Lkw-Lenker war mit Ladetätigkeiten beschäftigt. Als ihm der hinter ihm stehende Baggerfahrer ein Zeichen gab, sei er ein Stück nach vorne gefahren, hieß es in der Aussendung der Polizei. Was er nicht bemerkt hatte: Direkt vor der rechten Seite seines Lastwagens stand eine 38-Jährige, die – ausgestattet mit Warnweste und Winkerkelle – den Verkehr regelte.