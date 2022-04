Downton Abbey: Britische Aristokraten an der Côte d’Azur

Filmstars (Laura Haddock als Stummfilmdiva Myrna Dalgleish) mischen das Leben in Downton Abbey auf. Die Adeligen flüchten derweil an die mondänen Orte Südfrankreichs.

Innsbruck – „Die Filmproduzenten haben „Downton Abbey“ für sich entdeckt, und das gleich im doppelten Sinne. Während die erfolgreiche, bereits abgeschlossene Adelsserie nach 2019 nun bereits zum zweiten Mal für das Kino verfilmt wird, kommt auch in der Geschichte ein Filmteam in das titelgebende Schloss.

Wir befinden uns am Ende der 1920er-Jahre und Downton soll als Kulisse für eine Stummfilmproduktion namens „The Gambler“ herhalten. Der nette Titelheld Guy Dexter (Dominic West) und die schwierige Stummfilmdiva Myrna Dalgleish (Laura Haddock) bringen einen Hauch Klassenmobilität in die Welt der starren Familiendynastie. Doch weil das altbekannte adelige Serienpersonal über die vulgären Filmmenschen befremdet ist und auch narrativ im Weg steht, wird das Gros der Familie kurzerhand auf eine Reise nach Südfrankreich verschifft. Dort hat die Countess-Oma (eine gelangweilte Maggie Smith) eine Villa geerbt, von einem französischen Marquis, mit dem sie möglicherweise einst ein Techtelmechtel hatte.

Zwei parallele Geschichten also, die als Hintergrund für mindestens zwei Serienfolgen gereicht hätten und nun als Hauptstoff 125 lange Kinominuten füllen. Lediglich die Film-im-Film-Ebene bringt eine Meta-Ebene ins Spiel – ein großteils ungenütztes, potenziell spannendes Material. In der fokussierten Spielfilmlogik bleibt für Seitenstränge aber leider ohnehin wenig Zeit.

An beiden pittoresken Handlungsorten wartet man dann vergeblich auf einen Mord in Cluedo-Manier, der Hercule Poirot auf den Plan ruft, um die Anwesenden zu befragen. Doch die Mini-Dramen bleiben harmlos-jugendfrei und überraschungsarm-vorhersehbar. Am Ende eine opulent-kostümierte Familiengeschichte mit Schloss in Yorkshire bzw. Villa an der Côte d’Azur. Und dabei kommt auch die Britishness nicht zu kurz mit vielen „Oh, dear!“-Ausrufen.