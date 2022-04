EU bringt Instrumente gegen Hass und Hetze auf digitalen Diensten

"Elon Musk zeigt dieser Tage, wie wichtig solche Gesetze sind. Der DSA legt ihm in Europa Ketten an" – Matthias C. Kettemann (Plattform-Experte)

Brüssel, Innsbruck – Wäre das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) nicht wenige Tage vor der Twitter-Übernahme Elon Musks zustande gekommen – fast könne man meinen, „Musk macht, Europa reagiert“, sagt Plattform-Experte Matthias C. Kettemann. So oder so: Das Gesetz legt dem Tech-Giganten „in Europa Ketten an“, so der Wissenschafter. Denn der Rechtsakt nimmt die Plattformen in die Pflicht: Kriegspropaganda, Lügen, Hass und Hetze – von all dem soll es im Internet bald weniger geben.