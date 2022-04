Plädoyer für Fortbestand der Wahlärzte in Tirol

Innsbruck – Einen Arzt mit Kassenvertrag zu finden, ist auch in Tirol zunehmend ein Problem. Immer öfter entscheiden sich die Mediziner, als Wahlarzt tätig zu sein. Der stellvertretende Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, hat zuletzt mit der Forderung aufhorchen lassen, den Kostenersatz für Patienten, die Wahlärzte aufsuchen, zu streichen. Damit, so der Plan, soll der ungeliebte Kassenvertrag wieder an Attraktivität gewinnen.

Eine klare Abfuhr erhält Huss jetzt vom frisch gewählten Tiroler Ärztekammerpräsidenten Stefan Kastner: „In Tirol sind zahlreiche Wahlärztinnen und Wahlärzte hauptberuflich in ihrer Ordination tätig und halten die Versorgung unserer Bevölkerung gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in den Kassenordinationen und Krankenhäusern aufrecht.“ Die Schaffung neuer Kassenstellen, so Kastner, scheitere vielmehr an der „Blockadehaltung der Krankenkassen“. Und an überbordender Bürokratie, veralteten Honorarkatalogen und schlechter Bezahlung. Kastner wirft der ÖGK zudem vor, dass Leistungen in Tirol nach wie vor um 30 Prozent schlechter bezahlt seien als in Wien. (TT)