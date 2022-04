Kalser Lifte: OIG zögert mit Klage gegen Schultz

Kals – Fast vier Jahre ist es her, dass die Osttirol Investment Gesellschaft OIG – die im Endeffekt hauptsächlich dem Land Tirol und dem Bund gehört – aus den Kalser Bergbahnen ausgestiegen ist. Ihren 25-Prozent-Anteil, mit dem sie 2008 für 6 Mio. Euro eingestiegen war, gab sie 2018 an die Schultz-Gruppe der Zillertaler Seilbahner-Familie um Heinz und Martha Schultz ab.

Warum soll das Risiko so groß sein, fragt sich Liste-Fritz-Klubchef Sint. Schließlich wurden bereits beim OIG-Einstieg 2008 in einem Notariatsakt die Bedingungen für einen späteren Anteilsverkauf vereinbart. Die Details dazu sind aber bis heute geheim. „Bis jetzt hat Schultz nur 34.000 Euro für eine Beteiligung gezahlt, die bis zu 5,7 Millionen Euro wert ist“, kritisiert Sint. „Wenn die ÖVP jetzt ein hohes Klagsrisiko ortet, um die ausstehenden Millionen einzutreiben, dann möchte ich jetzt endlich wissen, was 2008 in dieser Vereinbarung zwischen OIG und Schultz ausgemacht wurde. Was die ÖVP im Jahr 2008 als Super-Deal für Osttirol verkauft hat, entpuppt sich immer mehr als Millionengrab für den Steuerzahler.“