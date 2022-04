Nach Schuldspruch: Strafmaß für Boris Becker wird am Freitag verkündet

London – Nicht auf dem Tennisplatz, sondern in einem Londoner Gerichtssaal entscheidet sich bald die Zukunft von Boris Becker. Am Freitag (29. April) will Richterin Deborah Taylor das Strafmaß für den früheren Tennisstar verkünden. Eine Jury hatte ihn vor drei Wochen in vier Anklagepunkten schuldig gesprochen.