Verlieren verboten! Schwaz wirft gegen Hard alles in die Waagschale

Denkt nicht an die Handball-Pension, sondern an das zweite Viertelfinal-Duell gegen Meister HC Hard: Schwaz-Spielertrainer Gerald Zeiner.

Gerald Zeiner sah sich das Videomaterial der Partie gleich mehrmals an und kam immer wieder zum selben Schluss: aufstehen und im Heimspiel erneut alles in die Waagschale werfen. „Täglich grüßt das Murmeltier, es ist einfach wie verhext“, meinte der 33-jährige Spielertrainer, der nach dieser Saison seine Karriere beendet. Somit „droht“ heute das letzte Spiel in seiner Liga-Laufbahn.

„Wieder so ein enges Spiel gegen Hard, und wieder belohnen wir uns nicht für eine wirklich starke Leistung“, spielte Zeiner auf das Semifinal-Aus im Vorjahr und das Duell im Grunddurchgang an. Der Glaube – und freier Eintritt für die Fans – soll heute Berge versetzen. „Wir werden mit unseren Fans im Rücken alles versuchen, um den Ausgleich in der Serie zu schaffen. Ich bin überzeugt, dass wir am Samstag nochmals ein Entscheidungsspiel in Hard haben werden!“