Trotz heftiger Proteste: Singapur richtete geistig beeinträchtigten Mann hin

Vor dem Höchstgericht in Singapur wurde bis zuletzt gegen die Vollstreckung des Todesurteils demonstriert.

Singapur – Ein offenbar geistig behinderter Mann ist einem Medienbericht zufolge trotz weltweiter Proteste in Singapur wegen Drogenschmuggels hingerichtet worden. Der 34-jährige Malaysier sei am Mittwoch in dem Stadtstaat gehängt worden, berichtete der staatliche Nachrichtensender Bernama TV unter Berufung auf den Bruder des Mannes. Seine Familie und Menschenrechtler hatten bis zuletzt versucht, die Exekution zu verhindern.