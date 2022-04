Schauspieler wegen Brandstiftung angeklagt, 34-Jähriger verurteilt

Ein 34-Jähriger verübte nach einer Streiterei im Straßenverkehr am gegnerischen Auto mitten in der Nacht eine Brandstiftung.

In welch aberwitziger Art ein Streit im Straßenverkehr eskalieren kann, zeigte gestern indes die Verurteilung eines Deutschen wegen einer Brandstiftung. So war der 34-Jährige nach dem Internetstudium zum Thema Brandbeschleuniger, Öl- und Benzingemische sowie Napalm am frühen Morgen zum Wohnhaus des gegnerischen Lenkers gefahren und hatte dessen Pkw angezündet. Das direkt an der Wohnanlage befindliche Auto brannte komplett aus, auch ein nahes Fahrzeug wurde beschädigt. Eine nicht mehr kontrollierbare Feuersbrunst für Richterin Andrea Wegscheider: „Bei Ihnen macht ein Netz von Indizien eine Verurteilung geradezu unausweichlich!“ Gegen drei Jahre Haft wurde Nichtigkeitsbeschwerde erhoben.