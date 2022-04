Lebenserwartung in der EU ging 2020 erstmals seit den 60er-Jahren zurück

In Österreich sank die Lebenserwartung 2020 im Vergleich zu 2019 um 0,7 Jahre auf 81,3 Jahre.

Wien – Erstmals seit den 60er-Jahren ist die Lebenserwartung in der Europäischen Union im Jahr 2020 Corona-bedingt wieder gesunken. Die meisten EU-Staaten verzeichneten einen Rückgang der durchschnittlichen Lebenserwartung, in Österreich sank diese im Vergleich zu 2019 um 0,7 Jahre (von 82,0 auf 81,3 Jahre), wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Damit bestätigte die EU-Behörde erste Schätzungen vom April 2021.