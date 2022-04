Südtiroler SAD-Affäre: SVP muss um Mehrheit bei Abstimmung zittern

Bozen – In der sogenannten Südtiroler SAD-Affäre rund um diverse Abhörprotokolle findet am 29. April eine Sondersitzung des Landtages statt, in der auf Vorschlag von LH Arno Kompatscher (SVP) über eine verkleinerte Landesregierung abgestimmt werden soll. Die neue SVP-Fraktionssprecherin im Südtiroler Landtag, Magdalena Amhof, zeigte sich im Gespräch mit der APA zuversichtlich, diese Abstimmung bereits im ersten Wahlgang zu gewinnen. Dabei zählt aber jede Stimme.

Mit dem Vorschlag will man Landesrat Thomas Widmann (SVP) loswerden, der sich bisher trotz Entzugs der Kompetenzen weigerte, als Landesrat ohne Portefeuille zurückzutreten. Dazu ist in den ersten zwei Wahlgängen eine absolute Mehrheit von 18 Stimmen vonnöten, danach reicht eine relative. Die Landesregierung, bestehend aus SVP und Lega, verfügt über eine knappe Mehrheit von 19 Stimmen. Die Abstimmung erfolgt offen, sodass nicht damit zu rechnen ist, dass ein Abgeordneter aus den Reihen der Mehrheit ausscheren wird.

Allerdings ist das Parteiurgestein Widmann derzeit in der Landesregierung weiter stimmberechtigt und kündigte bereits an, nicht für seine Abwahl stimmen zu wollen. Der 62-Jährige hatte sich in den Abhörprotokollen abschätzig über den Landeschef geäußert, zitiert wurde er mit den Worten: "Wir haben noch nie so einen schwachen Landeshauptmann gehabt, noch nie einen, der so viel Schaden für das Land gemacht hat". Parteigremien forderten ihn zum Rücktritt auf, er weigerte sich bisher, aus der Regierung auszuscheiden.