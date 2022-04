Models in den besten Jahren: 50 Jahr, graues Haar, wunderbar!

Auch am Laufsteg wie hier bei der Feucht-Modenschau in Innsbruck sind Best Agers wie Milva Spina gefragt.

Jung, jünger. Dünn, dünner. Das war lange die Devise im Modelbusiness. Auch bei „Germanys Next Top Model“ und Heidi Klums „Meedchen“. In der aktuellen Staffel hat die Model-Mama nun aber auch mit ihresgleichen zu tun: mit so genannten Best Agern. Drei Damen in reiferem Alter zeigen, dass Schönheit nicht vergänglich sein muss. Und dass die Zeiten, in denen Fotomodelle mit 30 Jahren vom Laufsteg in die Pension schritten, passé sind.