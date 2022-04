Starbucks kommt nach Innsbruck: Filiale eröffnet am 27. Mai

Ab Ende Mai gibt es Starbucks-Kaffee auch in Innsbruck.

Innsbruck – Dass Starbucks nach Innsbruck kommt, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Jetzt ist bekannt, wann das "Coffee House" eröffnet wird: Am 27. Mai ist es soweit. Dann werden in der ehemalige Filiale von Ortner und Stanger in der Innsbrucker Herzog-Friedrich-Straße die Kaffeespezialitäten der US-Kette serviert.