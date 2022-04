Die „Roten Teufel“ entzaubert: Schwazer gleichen im Viertelfinale aus

Schwaz – Dieser Mittwochabend bleibt den Schwazer Fans in Erinnerung. Mit stehenden Ovationen applaudierten sie der Mannschaft, die Stimmung war gelöst und so manchem blieb vor Staunen der Mund offen. Mit einer „Handball-Show“ meldeten sich die Spieler von Sparkasse Schwaz Handball Tirol gestern im Kampf um den HLA-Halbfinaleinzug zurück und fertigten den HC Hard mit 32:19 (16:11) ab. Es knisterte in der Osthalle und die 600 Fans spielten den Antreiber. Den „Roten Teufeln“ vom Bodensee indes fehlte die Luft zum Atmen.

Der amtierende Meister kam einfach nicht in Schwung, die Tiroler hingegen spielten sich regelrecht in einen Rausch. Und da vor allem einer: Petar Medic zeichnete als Topscorer (12 Treffer) für die furiose Aufholjagd verantwortlich und stellte in der Best-of-Three-Serie auf 1:1. Der 25-jährige Kroate machte auch die drei Ausfälle (Huber, Wöss, Kristen) vergessen und in der Silberstadt ist man froh, dass der Legionär auch in der kommenden Saison ins Schwazer Trikot schlüpfen wird.