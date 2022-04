Abschied von Madeleine Albright: Biden würdigt Ex-US-Außenministerin

Washington – Bei einer Trauerfeier in der US-Hauptstadt Washington haben hochrangige amtierende und frühere Regierungsmitglieder Abschied von der ehemaligen Außenministerin Madeleine Albright genommen. US-Präsident Joe Biden würdigte Albright bei der Zeremonie in der Nationalen Kathedrale am Mittwoch als "Naturgewalt", die sich stets für die Freiheit und die Menschen eingesetzt habe. "Ihr Name ist immer noch ein Synonym für Amerika als eine Kraft des Guten in der Welt", sagte er.